Тайные цеха под землей: военный указал на секретные объекты у Запорожья

«Власти отключают все мирные кварталы и переключают электроэнергию на заводы, которые “строгают” военную продукцию, цеха и под землей могут быть. Им абсолютно все равно, что мерзнут старики, дети. Тем не менее, эти удары так или иначе сказываются на работе всего производства, крутить станки нечем», — сказал Дандыкин.