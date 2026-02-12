Вашингтон
Тайные цеха под землей: военный указал на секретные объекты у Запорожья

ВС РФ ударили по подстанции в Запорожье. Военный эксперт Дандыкин рассказал, как удары отразились на подземных цехах врага.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ в ночь на 11 февраля нанесли удар по целям в Запорожье, под удар попала подстанция «Александровская», из-за чего часть левобережья оказалась обесточена. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, как эти удары отразятся на военно-промышленном комплексе Украины, в том числе на объектах под землей.

«Власти отключают все мирные кварталы и переключают электроэнергию на заводы, которые “строгают” военную продукцию, цеха и под землей могут быть. Им абсолютно все равно, что мерзнут старики, дети. Тем не менее, эти удары так или иначе сказываются на работе всего производства, крутить станки нечем», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что на запорожском направлении остается напряженная обстановка.

В Минобороны РФ подтвердили, что за прошедшие сутки нанесли удары по используемым в интересах ВСУ объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.