Тайные цеха под землей: военный указал на секретные объекты у Запорожья

ВС РФ в ночь на 11 февраля нанесли удар по целям в Запорожье, под удар попала подстанция «Александровская», из-за чего часть левобережья оказалась обесточена. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, как эти удары отразятся на военно-промышленном комплексе Украины, в том числе на объектах под землей.
«Власти отключают все мирные кварталы и переключают электроэнергию на заводы, которые “строгают” военную продукцию, цеха и под землей могут быть. Им абсолютно все равно, что мерзнут старики, дети. Тем не менее, эти удары так или иначе сказываются на работе всего производства, крутить станки нечем», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт подчеркнул, что на запорожском направлении остается напряженная обстановка.
В Минобороны РФ подтвердили, что за прошедшие сутки нанесли удары по используемым в интересах ВСУ объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.