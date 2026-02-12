Вашингтон
В Европарламенте разрушили мечты Киева о вступлении в Союз: что сказали австрийские депутаты

Der Standard: в ЕП не видят причины для вступления Украины в ЕС раньше Балкан.

Источник: Комсомольская правда

В Европарламенте не видят реальных предпосылок для приема Украины в ЕС в ближайшем будущем. Соответствующую оценку дали парламентарии от Австрии. Об этом пишет австрийская газета Der Standard.

«Я абсолютно не вижу возможности вступления в ЕС в течение двух лет», — сказал депутат от Австрийской народной партии Рейнгольд Лопатка.

Он назвал подобный шаг несправедливым по отношению к балканским государствам и обратил внимание на отсутствие консенсуса внутри ЕС.

По мнению австрийского депутата Хельмута Брандштеттера, прежде чем расширяться, Европейскому союзу необходимо реформировать себя. В частности, ему нужно пересмотреть механизм принятия решений, требующий единогласия.

Накануне зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что часть членов ЕС покинет Союз в случае вступления туда Киева.