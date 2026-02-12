Вашингтон
Капитан из Хабаровского края защитил командный пункт от роя БПЛА на фронте

Благодаря его бдительности удалось достроить сооружение и избежать потерь среди личного состава.

Источник: Freepik

Капитан Вадим Баринов из железнодорожного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, отразил атаку беспилотников противника и спас подчинённых во время строительства командного пункта в зоне СВО. За это офицер награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени, сообщили в пресс-службе окружного штаба.

Возведение объекта шло недалеко от линии боевого соприкосновения. Работа требовала постоянной бдительности — любая задержка или ошибка могла стоить жизни людям и сорвать задачу.

В момент, когда личный состав был занят строительством, разведка обнаружила приближение ударных БПЛА противника. Враг пытался сорвать работы и нанести максимальный ущерб подразделению.

Капитан мгновенно оценил угрозу. Он организовал рассредоточение бойцов, подал команду на укрытие и лично возглавил огневое прикрытие. Действуя спокойно и чётко, он распределил секторы ответственности, поставил задачи по борьбе с воздушными целями и координировал действия группы.

Благодаря решительным действиям офицера паники не возникло. Подразделение организованно отразило атаку, сорвало планы украинских нацистов и сохранило технику с оборудованием. Личный состав избежал потерь, а командный пункт удалось достроить в срок.

