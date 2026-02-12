Новосибирцев предупредили о новом виде мошенничества с долгами родственников

Кроме того, злоумышленники манипулируют жертвой, указывая на то, что «родственники должны помогать». Если эта фраза не убеждает собеседника перевести деньги по ссылке, которую мошенники отправляют, то они начинают угрожать тем, что передадут данные родственника в «следующую инстанцию», а также вызовом в суд.