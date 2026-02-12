Новосибирцев предупредили о новом виде мошенничества с долгами родственников

Новосибирцев, как и жителей других регионов России, предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят своим жертвам, представляются сотрудниками банка, сообщают, что у их родственника имеется задолженность и просят «помочь» ее погасить. Об этом пишет РИА Новости.
При этом мошенники могут быть довольно убедительными, так как они называют верные персональные данные, а также знают родственные связи.
Кроме того, злоумышленники манипулируют жертвой, указывая на то, что «родственники должны помогать». Если эта фраза не убеждает собеседника перевести деньги по ссылке, которую мошенники отправляют, то они начинают угрожать тем, что передадут данные родственника в «следующую инстанцию», а также вызовом в суд.