Новосибирск потратит почти 19 млн рублей на уличные цветы

Горзеленхоз Новосибирска объявил аукцион на закупку цветов для украшения скверов и парков города. Об этом сообщили в мэрии.
Отмечается, что начальная цена контракта 18,9 миллиона рублей.
На эти деньги хотят купить 33 наименования цветочной рассады.
В муниципалитете отметили, что для украшения больше всего требуется петуний. Их планируют купить в количестве 36 740 штук 11 сортов самых разных цветов. Кроме того, приобретут традиционные бархатцы, цинерарию, бегонии.
Среди интересных и необычных растений — серебристая и зелёная дихондра, ипомея батат, целозия, циннии, декоративный подсолнух.
Первые 5 тысяч цветов высадят в городе уже к 9 мая. Остальные растения доставят с 26 по 30 мая.
«Помимо Горзеленхоза, цветы ежегодно высаживают и районы. Также с каждым годом увеличивается доля многолетних растений — такой подход позволяет сохранять озеленение на годы вперёд», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Татьяна Картавых