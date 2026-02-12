Вашингтон
Новосибирск потратит почти 19 млн рублей на уличные цветы

Больше всего на клумбах будет петунии.

Источник: НДН.ИНФО

Горзеленхоз Новосибирска объявил аукцион на закупку цветов для украшения скверов и парков города. Об этом сообщили в мэрии.

Отмечается, что начальная цена контракта 18,9 миллиона рублей.

На эти деньги хотят купить 33 наименования цветочной рассады.

В муниципалитете отметили, что для украшения больше всего требуется петуний. Их планируют купить в количестве 36 740 штук 11 сортов самых разных цветов. Кроме того, приобретут традиционные бархатцы, цинерарию, бегонии.

Среди интересных и необычных растений — серебристая и зелёная дихондра, ипомея батат, целозия, циннии, декоративный подсолнух.

Первые 5 тысяч цветов высадят в городе уже к 9 мая. Остальные растения доставят с 26 по 30 мая.

«Помимо Горзеленхоза, цветы ежегодно высаживают и районы. Также с каждым годом увеличивается доля многолетних растений — такой подход позволяет сохранять озеленение на годы вперёд», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Татьяна Картавых