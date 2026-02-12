HR-эксперт Мурадян объяснил, как стать сварщиком с зарплатой 250 тысяч

Сварщики возглавили рейтинг самых прибыльных профессий в январе этого года. HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал aif.ru, как стать сварщиком и заработать до 250 тысяч рублей.
Напомним, в январе 2026 года рейтинг самых прибыльных профессий возглавили сварщики с медианной зарплатой 267,3 тысячи рублей. В топ прибыльных профессий также вошли дата-сайентисты, риелторы, геологи.
«Сварщик — очень востребованная профессия. По уровню входа это не “космос”: базовые навыки можно получить в колледже или на курсах за 6−12 месяцев, а первые деньги начать зарабатывать уже после первичной аттестации», — отметил специалист.
Однако для получения зарплаты «выше рынка» придется наработать опыт.
«Чтобы стать тем самым сварщиком, которому готовы платить 200−250 тысяч и выше, нужно 2−4 года практики, постоянное повышение разрядов, освоение разных видов сварки и работа на сложных объектах», — пояснил эксперт.
Среди минусов этой профессии Мурадян назвал тяжелые условия труда и высокую ответственность.
