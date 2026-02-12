Началась главная битва: огненное кольцо вокруг Запорожья сжимается

В ночь на 11 февраля Запорожье озарилось огнем. Под удар высокоточного оружия попала ключевая энергетическая артерия города — подстанция «Александровская». Результат удара не заставил себя ждать: левобережная часть города, где сосредоточен гигантский промышленный потенциал Украины, погрузилась во тьму. Пожар на объекте было видно за десятки километров.
«Строгают» военную продукцию: почему Запорожье стало приоритетной целью.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru объяснил, почему российские силы системно работают именно по этим объектам.
Левый берег — это не просто жилые кварталы, это сердце украинского ВПК. Здесь расположены легендарные советские гиганты, перепрофилированные под военные нужды: «Запорожсталь», автомобильный завод (ЗАЗ) и, конечно, «Мотор Сич».
«Мы не случайно бьем туда мощным оружием, ракетами. Там множество заводов… Если мы наносим удары по энергетике, то это ограничивает работу заводов, на которых собирают беспилотники и многое другое», — подчеркивает Дандыкин.
Киев экономит на стариках: как работает энергетическая блокада.
Эксперт обращает внимание на циничную тактику украинских властей. В условиях дефицита генерации после ударов ВС РФ, электричество в первую очередь перебрасывают на военные цеха. Мирные жители, по словам Дандыкина, остаются на «голодном пайке».
«Власти отключают все мирные кварталы и переключают электроэнергию на заводы, которые “строгают” военную продукцию, цеха и под землей могут быть. Им абсолютно все равно, что мерзнут старики, дети», — констатирует военный аналитик.
Однако даже такая тактика не спасает производство. Без стабильного энергоснабжения станки встают. Удар по «Александровской» — это удар по логистике производства дронов и ремонта бронетехники, которую Украина пытается сохранить любой ценой.
«Котел» у ворот: расстояние до города сокращается.
Пока одни ракеты гасят свет в тылу, другие — прокладывают путь пехоте. На запорожском направлении линия фронта продолжает двигаться. Эксперт отмечает, что ситуация для ВСУ здесь складывается критичнее, чем под Красноармейском.
«На запорожском направлении сейчас напряженная обстановка. Противник несет огромные потери каждый день, они превышают потери группировки, работающей на красноармейском направлении», — заявил Дандыкин.
По его данным, группировка «Днепр» вплотную приблизилась к городу. Расстояние до административных границ Запорожья сейчас составляет около 15 километров. Это расстояние, которое современная артиллерия и тактическая авиация преодолевают за минуты.
Ключ к Запорожью: бои за Орехов и освобождение Зализничного.
Прямой штурм города невозможен без зачистки флангов. Главным препятствием на пути российских войск остается Орехов — мощнейший укрепрайон, который ВСУ строили годами.
«Орехов — главный укрепрайон ВСУ, к нему пробираются наши ребята. Зализничное освободили, там тоже были тяжелые бои», — сообщает капитан первого ранга запаса.
Освобождение Зализничного сняло напряжение на одном из участков и позволило расширить зону контроля. Теперь все усилия брошены на выдавливание противника из Орехова. Падение этого узла обороны откроет прямую дорогу на Запорожье.
Атомная угроза: готовятся ли провокации на ЗАЭС.
На фоне военных успехов Киев может пойти на крайние меры. Василий Дандыкин не исключает, что режим Зеленского готовит новую провокацию, способную затмить масштабы предыдущих попыток. Объектом может стать Запорожская АЭС в Энергодаре, которая находится под контролем России.
«Враг будет пытаться устроить провокации в отношении Запорожской АЭС в Энергодаре, которую мы контролируем», — предупредил эксперт.
По его мнению, для ВСУ это способ отвлечь внимание от катастрофической ситуации на линии фронта и попытаться обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Российские военные, в свою очередь, сохраняют контроль над станцией и не допускают утечки радиации.
Удар по «Александровской» стал не просто очередным эпизодом войны, а сигналом о смене тактики. Россия методично выключает свет в промышленных центрах, делая невозможной работу военных заводов, и одновременно сжимает кольцо вокруг самого города. Бои за Орехов и близость к Запорожью говорят о том, что битва за этот регион вступает в решающую фазу.