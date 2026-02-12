Началась главная битва: огненное кольцо вокруг Запорожья сжимается

Удар по «Александровской» стал не просто очередным эпизодом войны, а сигналом о смене тактики. Россия методично выключает свет в промышленных центрах, делая невозможной работу военных заводов, и одновременно сжимает кольцо вокруг самого города. Бои за Орехов и близость к Запорожью говорят о том, что битва за этот регион вступает в решающую фазу.