Владельцев собак хотят обложить новым налогом

Подробностей общественник не раскрывает, но считает, что средства, поступающие в бюджеты за счёт нового налога, следует расходовать на сферу ответственного обращения с животными: финансировать ветеринарные клиники, благоустраивать площадки для выгула собак, проводить мероприятия по профилактике болезней животных.
Шкала должна быть прогрессивной, чем крупнее и опаснее собака, тем выше налог. Но некоторые категории граждан должны быть от налога освобождены. Это традиционные льготные группы населения — многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды.
На уровне Правительства РФ пока пытаются законодательно урегулировать хотя бы систему учёта домашних животных. Информацию о зарегистрированных питомцах будут вносить в Федеральную государственную информационную систему Россельхознадзора. К работе над законопроектом привлечены Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры. Сейчас маркировка питомцев действует в отдельных регионах (например, в Приморском крае).
Законодатели также предложили ввести запрет на выгул собак особо опасных пород детьми и лицами в состоянии опьянения. Список таких пород предлагается расширить, сейчас в нём всего 12 пунктов и 13-й пункт — метисы особо опасных пород в любых вариациях. Причём перечень составлен некорректно — в списке есть несуществующие породы (например, «северокавказская собака» ни в каких кинологических федерациях не фигурирует), и присутствуют пункты, которые дублируют друг друга (например, «волко-собачьи гибриды» и «волкособы»; которых, впрочем, и не разводят как домашних питомцев).