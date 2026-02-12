Владельцев собак хотят обложить новым налогом

Законодатели также предложили ввести запрет на выгул собак особо опасных пород детьми и лицами в состоянии опьянения. Список таких пород предлагается расширить, сейчас в нём всего 12 пунктов и 13-й пункт — метисы особо опасных пород в любых вариациях. Причём перечень составлен некорректно — в списке есть несуществующие породы (например, «северокавказская собака» ни в каких кинологических федерациях не фигурирует), и присутствуют пункты, которые дублируют друг друга (например, «волко-собачьи гибриды» и «волкособы»; которых, впрочем, и не разводят как домашних питомцев).