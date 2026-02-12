Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинальную стадию турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), обыграв в третьем круге представительницу Китая Чжэн Циньвэнь, занимающую в рейтинге WTA 26-е место.
Встреча соперниц продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 7:5.
По ходу матча Циньвэнь сделала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Рыбакина подала навылет шесть раз, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти.
Далее Рыбакина сыграет с представительницей Канады Викторией Мбоко, ранее обыгравшей россиянку Мирру Андрееву.