Более ста вязанных Чебурашек отправились из Омска на фронт

В Октябрьском округе подготовили партию гуманитарного груза. Жители собрали в посылки бойцам необходимые медикаменты, продукты питания, одежду, маскировочные сети, окопные свечи, сладости и письма поддержки. А омичка Ирина Яковлева отправляет бойцам еще и мягкие игрушки — она связали и уже передала на фронт более сотни Чебурашек. Такие вязанные игрушки очень ценят бойцы: они согревают души ребят и напоминают им о том, что их очень ждут дома.