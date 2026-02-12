Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более ста вязанных Чебурашек отправились из Омска на фронт

Неравнодушные омичи продолжают поддерживать бойцов в зоне проведения СВО гуманитарной помощью и рукодельными игрушками.

Источник: Комсомольская правда

Жители Октябрьского округа города Омска на постоянной основе отправляют гуманитарные грузы на передовую для участников специальной военной операции. В этот раз на фронт, в месте с лекарствами, продуктами и одеждой, согревать души бойцов поехали рукотворные Чебурашки.

В Октябрьском округе подготовили партию гуманитарного груза. Жители собрали в посылки бойцам необходимые медикаменты, продукты питания, одежду, маскировочные сети, окопные свечи, сладости и письма поддержки. А омичка Ирина Яковлева отправляет бойцам еще и мягкие игрушки — она связали и уже передала на фронт более сотни Чебурашек. Такие вязанные игрушки очень ценят бойцы: они согревают души ребят и напоминают им о том, что их очень ждут дома.