Жительнице Минусинска присвоили звание «Мать-героиня»

Вместе с супругом Михаилом Ольга Ивановна воспитала шестерых сыновей и четырёх дочерей.

Источник: Правительство Красноярского края

Жительница Минусинска Ольга Булычева стала второй представительницей Красноярского края, удостоенной высшей государственной награды РФ для многодетных матерей. Указ о присвоении звания «Мать-героиня» подписал президент Владимир Путин 28 января, сообщили в краевом правтельстве.

Вместе с супругом Михаилом Ольга Ивановна воспитала шестерых сыновей и четырёх дочерей. Старшие дети уже создали собственные семьи — одна из дочерей также стала многодетной мамой и сейчас ждёт пятого малыша. Трое сыновей с честью несли службу в Президентском полку. Младшие четверо детей — школьники, увлекаются музыкой, спортом и активным отдыхом. В большой семье подрастают уже десять внуков.

Многодетная мама известна в родном городе не только заботой о детях. Семья Булычевых ежегодно участвует в местных конкурсах «Минусинский помидор» и «Мой любимый город». Ольга Ивановна разводит цветы в домашней оранжерее и украшает ими придомовую территорию, за что не раз удостаивалась наград от администрации города. В свободное время она занимается шитьём, вязанием и плетением из ротанга.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил землячку, назвав такие семьи «гордостью региона».

Как отмечают в краевом министерстве социальной политики, это вторая высшая правительственная награда подобного уровня для жительниц региона. Первой звания «Мать-героиня» удостоилась Антонида Акинина из Балахтинского района, воспитавшая 13 детей.

Ранее мы сообщали, что 46 жителей Красноярского края стали почётными донорами России.