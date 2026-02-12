Жительнице Минусинска присвоили звание «Мать-героиня»

Многодетная мама известна в родном городе не только заботой о детях. Семья Булычевых ежегодно участвует в местных конкурсах «Минусинский помидор» и «Мой любимый город». Ольга Ивановна разводит цветы в домашней оранжерее и украшает ими придомовую территорию, за что не раз удостаивалась наград от администрации города. В свободное время она занимается шитьём, вязанием и плетением из ротанга.