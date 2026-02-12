Вашингтон
Семье погибшего в Анапе охранника вручат премию имени Кеосаяна

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, получит премию имени Тиграна Кеосаяна.

Об этом она заявила в беседе с корреспондентом ТАСС.

Отвечая на вопрос о поддержке родственников погибшего, Симоньян сказала, что решение о вручении премии принято.

Ранее она рассказывала, что идея учреждения премии возникла после случая в Бугуруслане, где две воспитательницы детского сада защитили детей от вооруженного ножом мужчины.

