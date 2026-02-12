Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов установил новый рекорд

Капитану омского «Авангарда» Дамиру Шарипзянову понадобилось на 15 матчей меньше, чем в прошлом сезоне, чтобы превзойти свой рекорд бомбардира. 11 февраля в матче против «Адмирала» защитник команды набрал 54 балла в 51 встрече регулярного чемпионата КХЛ. В сезоне-2023/24 на счету Дамира Шарипзянова было 53 (9+44) очка в 66 встречах.
В матче с «Адмиралом» накануне именно гол капитана на последней минуте третьего периода позволил омичам вырвать победу у хозяев площадки.
К слову, Дамир обновил рекорд защитников «Авангарда» по голам в КХЛ и может побить рекорд за сезон по голам среди защитников. Сейчас рекордсменом считается Кевин Дэллман.
30-летний хоккеист Дамир Шарипзянов становится лучшим не впервые. Он назван лучшим защитником Континентальной хоккейной лиги по итогам января 2026 года. Он же стал первым защитником с двумя хет-триками.
При этом недавно капитан омского «Авангарда» признался, что хотел стать футболистом.