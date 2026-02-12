Кому на Руси жить хорошо — мясоеду, вегетарианцу или пескетарианцу? Экономист сравнил их недельные чеки

1. Обычное (смешанное) питание.
Традиционный смешанный рацион с курицей, свининой, яйцами, молочными продуктами и сезонными овощами оказался самым бюджетным. На неделю полноценного меню уйдёт около 3484 рублей. В эту сумму входят мясные продукты, крупы, картофель, базовые овощи и фрукты, а также масло и чай.
Белки: Куриное филе (1 кг) — 460 рублей. Свинина (1 кг) — 350 рублей, яйца (2 дес.) — 159 рублей, творог 0,6 кг — 360 рублей. Всего: 1329 рублей. Углеводы: Рис 1 кг — 160 рублей, макароны 1 кг — 100 рублей, картофель 2 кг — 100, хлеб 1 шт. — 75 рублей. Всего: 435 рублей. Клетчатка: Капуста (2 кг) — 50 рублей, морковь (2 кг) — 50 рублей, лук — 40 рублей, яблоки (3 кг) — 300 рублей, сезонные томаты (1 кг) — 400 рублей. Всего: 1240 рублей. Прочее: 150 рублей сливочное масло, подсолнечное масло (80 рублей) + чай, перекус к чаю (~250 ₽). Итого: 480 рублей.
2. Вегетарианство.
Вегетарианство, предполагающее отказ от мяса при сохранении яиц и молочных продуктов, обходится несколько дороже — примерно 5049 рублей в неделю.
Белки: яйца (2 дес.) — 159 рублей, много творога (1,6 кг) — 720 рублей, сыр (360 грамм) — 560 рублей, бобовые (чечевица 1 кг — 200 рублей, нут 1 кг — 200 рублей). Итого: 1839 рублей. Углеводы: Крупы, паста (~400 ₽).Клетчатка: огурцы (1 кг) — 600 рублей, сезонные помидоры (2 кг) — 800 рублей, сезонные яблоки (3 кг) — 300 рублей, груша (1 кг) — 300 рублей. Повышенное потребление овощей и фруктов для сытости (~ 2000 ₽).Прочее: Орехи (1 кг) — 560 рублей, растительное масло — 250 рублей. Всего: 810 рублей.
3. Веганство.
Полный отказ от животного белка вопреки распространённому мнению, не является экономичным выбором. Недельная корзина вегана, включающая тофу, бобовые, соевое мясо, большое количество свежих овощей, зелени и ягод, а также растительное молоко, тянет уже на 7467 рублей. Эксперт подчёркивает: «Веганство обходится дороже мяса, если не сидеть на одной гречке с капустой». Основная нагрузка на бюджет приходится именно на плодоовощную продукцию, особенно в условиях её подорожания.
Белки: Тофу (250 грамм) — 190 рублей, бобовые (чечевица 1 кг — 200 рублей, нут 1 кг — 200 рублей), соевое мясо (2 кг) — 977 рублей, грибы (700 грамм) — 300 рулей. Всего: ~1867 рублей. Углеводы: Крупы, цельнозерновой хлеб (~500 ₽).Клетчатка: огурцы (2 кг) — 1200 рублей, сезонные помидоры (3 кг) — 1200 рублей, сезонные яблоки (3 кг) — 300 рублей, груша (1 кг) — 300 рублей, голубика (500 грамм) — 1000 рублей, зелень — 400 рублей. Повышенное потребление овощей и фруктов для сытости (~ 4400 ₽).Спецпродукты: Растительное молоко, кокосовые йогурты (~700 ₽).
4. Пескетарианство.
Абсолютным лидером по затратам стало пескетарианство — система питания, исключающая мясо, но допускающая рыбу и морепродукты. Недельное меню с лососем, креветками, киноа, авокадо и разнообразными свежими овощами с ягодами обойдётся в 8559 рублей.
Белки: лосось или белая рыба (2−3 порции) — 2250 рублей, креветки (1 кг) — 1000 рублей, яйца (2 дес.) — 159 рублей. Всего: ~3409 рублей. Углеводы: рис 1 кг (басмати/бурый) — 450 рублей, киноа (1 кг) — ~750 ₽.Клетчатка: свежие овощи, авокадо, зелень. Огурцы (2 кг) — 1200 рублей, сезонные помидоры (3 кг) — 1200 рублей, сезонные яблоки (3 кг) — 300 рублей, груша (1 кг) — 300 рублей, голубика (500 грамм) — 1000 рублей, зелень — 400 рублей. Итого: 4400 рублей.
Впрочем, при любом типе питания можно сократить расходы без потери пользы. Эксперт поделился несколькими практичными лайфхаками. Вне сезона разумнее переходить на замороженные овощи: стручковая фасоль, брокколи или шпинат нередко содержат больше витаминов, чем «пластиковые» огурцы, а стоят дешевле. Вместо свежей голубики, цена которой достигает двух тысяч рублей за килограмм, он советует приобретать замороженную смородину или вишню — антиоксидантов в ней не меньше, а ценник ниже в четыре раза.
