Кому на Руси жить хорошо — мясоеду, вегетарианцу или пескетарианцу? Экономист сравнил их недельные чеки

Впрочем, при любом типе питания можно сократить расходы без потери пользы. Эксперт поделился несколькими практичными лайфхаками. Вне сезона разумнее переходить на замороженные овощи: стручковая фасоль, брокколи или шпинат нередко содержат больше витаминов, чем «пластиковые» огурцы, а стоят дешевле. Вместо свежей голубики, цена которой достигает двух тысяч рублей за килограмм, он советует приобретать замороженную смородину или вишню — антиоксидантов в ней не меньше, а ценник ниже в четыре раза.