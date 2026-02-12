100 тысяч рублей получит самая театральная семья Приморья

Минкультуры Приморского края объявило о проведении театрального конкурса «На сцене всей семьёй». По традиции мероприятие разбивается на три этапа. Сначала принимаются заявки с видеозаписью семейной постановки, затем жюри отбирает лучшие, и они выходят в финал. Площадка конкурса — Приморский театр кукол. Четыре победителя получат денежные вознаграждения.
Как сказано в положении конкурса, его участниками могут стать семейные коллективы, которые живо интересуются искусством и способны придумать, сыграть и записать на видео небольшую постановку. В роли семейных артистов могут выступить мамы папы, дети, браться и сестры, бабушки и дедушки дяди и племянники и так далее. При этом возраст не ограничен, но родство нужно будет доказать документально, отправив заявку на конкурс до 15 марта. А 15 и 16 апреля в театре кукол лучшие из лучших покажут постановки широкому зрителю.
«Конкурс проводится с 2019 года. И всегда в зале царит атмосфера счастья, единой дружной семьи. Выступают представители разных поколений, многодетные семьи», — сказала министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.
Тематика конкурса 2026 — Год единства народов России. Опыт мероприятия показал большое разнообразие жанров — сказки, мюзиклы, песенные инсценировки, театр теней, эстрада, художественное чтение.
Обладатель Гран-при получит 100 тысяч рублей. Награда за «золотой диплом» или первое место — 70 тысяч, за «серебро» — 50 тысяч, за «бронзу» — 30 тысяч рублей. Кроме того, будут отмечены лучшие женские и мужские роли, специальный приз вручит жюри. А всем без исключения участникам достанутся памятные подарки и букет цветов.
Подробности о конкурсе — primpuppet.ru/concurs