100 тысяч рублей получит самая театральная семья Приморья

Как сказано в положении конкурса, его участниками могут стать семейные коллективы, которые живо интересуются искусством и способны придумать, сыграть и записать на видео небольшую постановку. В роли семейных артистов могут выступить мамы папы, дети, браться и сестры, бабушки и дедушки дяди и племянники и так далее. При этом возраст не ограничен, но родство нужно будет доказать документально, отправив заявку на конкурс до 15 марта. А 15 и 16 апреля в театре кукол лучшие из лучших покажут постановки широкому зрителю.