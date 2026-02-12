Опрос показал, сколько россиян испытывали настоящую любовь

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Большинство (86%) россиян хотя бы раз в жизни испытывали настоящую любовь, 56% опрошенных сейчас влюблены, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
Более половины (58%) россиян рассказали, что в их жизни была одна настоящая большая любовь, 19% — влюблялись по-настоящему дважды, 9% — три раза и более. Всего 10% респондентов отметили, что в их жизни пока не было большой любви.
Кроме того, 56% опрошенных ответили, что они сейчас в кого-то влюблены, 41% — не влюблены. Причем влюбленных мужчин (59%) сейчас в России больше, чем влюбленных женщин (53%). Более трети (35%) респондентов скорее могут назвать себя влюбчивыми, 62% — скорее не могут.
Шесть из десяти (59%) россиян сообщили, что они любят целоваться, 27% — не любят, 14% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30 января 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.