Морозы слабеют: жителям Башкирии обещают потепление и снегопады

Ночь 13 февраля осадком не ожидается, а вот днем в некоторых районах пройдет небольшой снежок. На севере региона осадки могут быть интенсивнее, также не исключен гололед. Ветер останется южным, умеренным, но на севере будет порывистым. Температура ночью — −12…−17 (на юго-востоке до −23), днем потеплеет до −4…−9, хотя на юго-востоке будет прохладнее: −8…−13.