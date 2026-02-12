Морозы слабеют: жителям Башкирии обещают потепление и снегопады

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, осадков 12 февраля практически не ожидается. Ветер подует с юго-запада и юга, в основном спокойный, однако местами возможны сильные порывы. В светлое время суток воздух прогреется до −9…−14.
Ночь 13 февраля осадком не ожидается, а вот днем в некоторых районах пройдет небольшой снежок. На севере региона осадки могут быть интенсивнее, также не исключен гололед. Ветер останется южным, умеренным, но на севере будет порывистым. Температура ночью — −12…−17 (на юго-востоке до −23), днем потеплеет до −4…−9, хотя на юго-востоке будет прохладнее: −8…−13.
В субботу, 14 февраля, временами пройдет слабый снег. На севере он местами усилится, а кое-где дороги покроются ледяной коркой. Ветер южный, без рывков. Ночью ожидается −8…−13 (на юго-востоке до −20). Днем станет еще теплее: всего −1…−6.
