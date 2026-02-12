Отдых у воды в Хабаровском крае станет безопаснее

Так, в 2025 году в реке Бикин во время купания утонул 13-летний мальчик. Отметился сразу двумя трагедиями Комсомольский район. Двое детей погибло в Амурском районе — мальчиков унесло сильным течением, и спастись они не смогли. Также 10-летняя девочка утонула около села Богородское Ульчского района — она решила искупаться в необорудованном водоёме.