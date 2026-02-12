Отдых у воды в Хабаровском крае станет безопаснее

Прошедший 2025 год показал неутешительную картину по количеству погибших на водных объектах Хабаровского края. Что особенно прискорбно, среди них большое количество детей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в неутешительной статистике шестеро несовершеннолетних, погибших в муниципалитетах края.
Так, в 2025 году в реке Бикин во время купания утонул 13-летний мальчик. Отметился сразу двумя трагедиями Комсомольский район. Двое детей погибло в Амурском районе — мальчиков унесло сильным течением, и спастись они не смогли. Также 10-летняя девочка утонула около села Богородское Ульчского района — она решила искупаться в необорудованном водоёме.
Свою обеспокоенность сложившейся ситуацией сотрудники прокуратуры поделились с правительством Хабаровского края. В итоге, руководство региона приняло решение выделить органам местного самоуправления субсидию в размере трёх миллионов рублей — эти средства пойдут на обустройство дополнительных спасательных постов в 2026 году.
Напомним, что в 2025 году Законодательная дума Хабаровского края ужесточила меры ответственности за нарушение правил купания. За плавание в запрещённых местах и игнорирование знаков «Купаться запрещено» предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Ранее нарушители платили от 500 до 1 тысячи рублей.