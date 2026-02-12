Болезнь, страх, тайные репетиции: Ефремов впервые сыграет после колонии

Москва готовится к уникальному событию — Михаил Ефремов, впервые после освобождения из колонии, вновь появится на театральной сцене. 25 и 26 марта в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова» состоится премьера спектакля «Без свидетелей». Информация о грядущей премьере вызвала небывалый ажиотаж, и билеты на показ были распроданы в считанные часы.
Причины ажиотажа.
Пресс-служба театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», комментируя ситуацию для aif.ru, объяснила возникший ажиотаж сочетанием нескольких факторов.
«Повышенный спрос на билеты на спектакль “Без свидетелей” обусловлен сочетанием объективных факторов. Указанный спектакль является первой премьерой текущего театрального сезона, что традиционно сопровождается повышенным вниманием со стороны зрительской аудитории, профессионального театрального сообщества и средств массовой информации».
Кроме того, значительную роль сыграли имена постановщика и исполнителей.
«На высокий спрос к спектаклю повлияло и то, что режиссером-постановщиком является Никита Михалков, а роли играют Михаил Ефремов и Анна Михалкова — востребованные артисты, которые обладают широкой зрительской аудиторией и устойчивым общественным интересом к их творческой деятельности, — отметили в театре. — Информация об актёрском составе была официально анонсирована театром и закономерно отразилась на динамике продаж билетов».
Еще одним фактором, повлиявшим на скорость выкупа билетов, в учреждении назвали ограниченное количество зрительских мест.
Сколько стоили билеты на премьеру с Ефремовым.
Продажи билетов осуществлялись через кассу, официальный сайт театра и уполномоченного билетного оператора.
«Продажи велись в штатном режиме, без технических сбоев, превышения лимитов билетного фонда и без выпуска дополнительных билетов сверх утверждённого объёма», — заверили в театре.
Естественно, столь высокий спрос привёл к спекуляции. На сайтах бесплатных объявлений появились предложения о продаже билетов по ценам, в несколько раз превышающим официальные. Стоимость билетов в бельэтаж достигает 12 тысяч рублей (против 8 тысяч официально), а партер предлагается от 35 тысяч рублей.
Состояние здоровья Ефремова напугало общественность.
На фоне подготовки к премьере в сети появились кадры с репетиции спектакля с участием Михаила Ефремова. На опубликованных видео артист выглядит уставшим и, судя по всему, испытывает одышку. Врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru прокомментировал увиденное, связав одышку с ранее диагностированным у Ефремова заболеванием.
«Если мы говорим о состоянии ХОБЛ, то это группа болезней, куда входит бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких, болезнь курильщика и т.д. Это связано с тем, что легкие перестают выполнять свою функцию, фактически они не дышат, происходит нарушение газообмена за счет того, что формируется фиброз. И все, человеку нечем дышать», — пояснил Кондрахин.
Врач уточнил, что при таком заболевании практически любая физическая нагрузка может вызывать одышку.
«Человеку требуется больше дышать для того, чтобы больше кислорода переместить. Вот в чем заключается эта болезнь. Но все можно улучшить тренировками, если назначить правильное лечение, то можно затормозить болезнь. Течение заболевания зависит от того, как ведет себя конкретный человек, какие у него есть заболевания, в том числе в данный момент», — подчеркнул врач.
Андрей Кондрахин также добавил, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) со временем может потребовать использования кислородного баллона.
Ефремов впервые выйдет на сцену после возвращения из колонии. Он отбывал наказание за смертельное ДТП и вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения в апреле 2025 года. Его возвращение на сцену является значимым событием, привлекающим повышенное внимание общественности и прессы, как из-за творческого потенциала артиста, так и из-за неоднозначности его прошлого.