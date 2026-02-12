Синоптик Позднякова: на Москву идут ледяные дожди

В конце этой недели в Москве ожидаются ледяные дожди, которые чреваты сильным гололедом. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru рассказала, какой погодой закончится эта неделя.
Напомним, синоптики ранее предупредили жителей столичного региона о мокром снеге и дожде в конце недели — 13 и 14 февраля. На дорогах в эти дни появится снежная каша, а температура впервые с начала этого года может подняться выше нуля — до 0…+2 градусов.
«В пятницу и субботу на этой неделе ожидаются осадки. Возможен гололед. Ледяной дождь может привести к тому, что осадки будут прилипать к охлажденным поверхностям проводов, деревьев, зданий. Такое возможно, но гололед в целом будет иметь краткосрочный характер. Потому что днем в пятницу и в субботу, вероятнее всего, будут плюсовые температуры», — пояснила специалист.
Позднякова добавила, что сразу после ледяных дождей возможны морозы.
Ранее синоптик Позднякова назвала сроки наступления климатической весны в Москве.
Специалист подчеркнула, что сильных морозов в этом году ждать не стоит. Пик похолодания, как правило, приходится на стык января и февраля.