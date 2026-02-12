Синоптик Позднякова: на Москву идут ледяные дожди

«В пятницу и субботу на этой неделе ожидаются осадки. Возможен гололед. Ледяной дождь может привести к тому, что осадки будут прилипать к охлажденным поверхностям проводов, деревьев, зданий. Такое возможно, но гололед в целом будет иметь краткосрочный характер. Потому что днем в пятницу и в субботу, вероятнее всего, будут плюсовые температуры», — пояснила специалист.