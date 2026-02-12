Злоумышленники стали звонить россиянам на домашний телефон

«Злоумышленники переключаются на стационарные телефоны. Рост интереса к последним после многолетнего плато был зафиксирован летом 2025 года. Дело в том, что городские телефоны — легкая мишень: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера. При этом их пользователями чаще бывают пожилые граждане и дети», — сообщил Фадеев.