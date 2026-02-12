В РФ разработают способы борьбы с вредоносными американскими кленами в лесах

Клен ясенелистный американский был завезен в Европу из Северной Америки в конце XVII века, в ботаническом саду Санкт-Петербурга начал произрастать в 1796 году. Из-за неприхотливости и высокой устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды, а также быстрому росту клен применялся для ускоренного озеленения городов и населенных пунктов в начале XX века. По оценке директора по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексея Ретеюма, в Москве клен ясенелистный занимает около четверти всего древесно-кустарникового покрова, в других городах он представляет не меньшую проблему. Его можно заместить разнообразными деревьями средней полосы — бузиной, калиной, ольхой, орешником, яблонями, можжевельником.