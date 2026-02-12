В РФ разработают способы борьбы с вредоносными американскими кленами в лесах

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства проведет в 2026 году исследование наиболее действенных мер по борьбе с американскими кленами и борщевиком в российских лесах. Об этом заявила ТАСС начальник управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина.
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства, подведомственное Рослесхозу учреждение, в 2026 году проведет исследование, по результатам которого будет создана методика оценки вредоносности инвазивных растений для лесов, а также будут выработаны мероприятия по защите лесов от таких видов растений», — сказала Бусыгина.
Ранее Рослесхоз предложил внести в перечень опасных видов чужеродных растений два их самых распространенных вида — борщевик Сосновского и клен ясенелистный.
«Борщевик опасен для людей, так как при контакте с ним возникают сильные ожоги. Клен же практически полностью подавляет развитие растений основных лесообразующих пород, сводя к минимуму разнообразие лесных экосистем. Поэтому нужно проводить комплексные мероприятия по борьбе с указанными инвазивами», — считает Бусыгина.
Клен ясенелистный американский был завезен в Европу из Северной Америки в конце XVII века, в ботаническом саду Санкт-Петербурга начал произрастать в 1796 году. Из-за неприхотливости и высокой устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды, а также быстрому росту клен применялся для ускоренного озеленения городов и населенных пунктов в начале XX века. По оценке директора по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексея Ретеюма, в Москве клен ясенелистный занимает около четверти всего древесно-кустарникового покрова, в других городах он представляет не меньшую проблему. Его можно заместить разнообразными деревьями средней полосы — бузиной, калиной, ольхой, орешником, яблонями, можжевельником.