Песков уверен, что искусственный интеллект никогда не заменит человека

Песков сравнил настороженность по поводу искусственного интеллекта с отношением к первым станкам в Англии.

Источник: Аргументы и факты

Искусственный интеллект (ИИ) никогда не станет живым сознанием и не сможет заменить человека, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он никогда не заменит человека. Никогда», — сказал представитель Кремля, которого цитирует «Ньюм ТАСС».

По словам пресс-секретаря, живым может быть только сознание. При этом, как обратил внимание Песков, ИИ остаётся лишь программным продуктом. Он также сравнил настороженность по поводу искусственного интеллекта с отношением к первым станкам во время восстания луддитов.

«Когда появлялись первые станки в Англии, там же тоже были восстания против первых станков. Сейчас же мы станки считаем полезными», — добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь убеждён, что отношение к искусственному интеллекту будет меняться аналогичным образом.

Напомним, в середине декабря Песков рассказал, что президент России Владимир Путин внимательно относится к вопросам, связанным с ИИ. Он подчеркнул, что тема искусственного интеллекта является новой и развивается в ускоренном темпе. В конце января пресс-секретарь российского лидера проинформировал, что в работе сотрудников Кремля использование нейросетей стало стандартной практикой.

