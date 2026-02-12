Вашингтон
Лицензию на весеннее убийство птиц начнут выдавать омским охотникам 16 февраля

Также в Омской области установлены сроки добычи пернатых в весенний сезон охоты.

Источник: Комсомольская правда

С 16 февраля начинается выдача разрешений на добычу птиц в весенний сезон охоты 2026 года. Информацию озвучили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Официальное разрешение на убийство пернатых в Омской области, охотники теперь могут получать двумя способами: при личном обращении по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева 63, кабинет 103А и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Также в ведомстве напоминают, что до начала подачи заявления необходимо уплатить госпошлину за выдачу разрешения в размере 650 рублей.

В этом году в регионе установлены следующие сроки охоты на боровую и водоплавающую дичь:

— с 25 апреля по 4 мая: в Азовском немецком национальном, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Нижнеомском, Оконешниковском, Омском, Саргатском, Таврическом муниципальных районах Омской области;

— с 1 по 10 мая: в Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском муниципальных районах Омской области;

— с 6 по 15 мая: в Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Черлакском, Шербакульском муниципальных районах Омской области.

Охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток осуществляется с 16 апреля по 15 мая.