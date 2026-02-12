Лицензию на весеннее убийство птиц начнут выдавать омским охотникам 16 февраля

Официальное разрешение на убийство пернатых в Омской области, охотники теперь могут получать двумя способами: при личном обращении по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева 63, кабинет 103А и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Также в ведомстве напоминают, что до начала подачи заявления необходимо уплатить госпошлину за выдачу разрешения в размере 650 рублей.