Военно-инженерный институт открыл двери для лицеистов «Арыстана»

Это киберпространство, радиолокация, системы ПВО и интеллектуальные технологии.
В этом убедились воспитанники специализированного лицея «Арыстан», посетившие Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи — один из ключевых военных вузов страны, передает DKNews.kz.
Симуляторы, IT-полигоны и «умные» аудитории.
Экскурсия началась с главного — учебно-материальной базы института. Лицеистам показали аудитории, оснащённые уникальными радиотехническими стендами и современными IT-полигонами.
Особый интерес вызвали тренажёрные комплексы, где в режиме реального времени моделируются боевые задачи. Это не просто теория — курсанты учатся управлять техникой, анализировать сигналы и принимать решения в условиях, максимально приближённых к реальным.
«Тренажёрный комплекс — это просто космос! Возможность обучаться на виртуальных симуляторах управления техникой даёт фору любому гражданскому вузу. Видно, что институт готовит элиту», — поделился впечатлениями лицеист Диас Елеуов.
Армия — это интеллект.
Начальник института генерал-майор Нуртас Кабаков провёл открытую встречу с гостями и без формальностей рассказал о перспективах военной службы.
По его словам, современная армия — это прежде всего интеллект и технологии. В институте готовят:
офицеров противовоздушной обороны, специалистов связи, экспертов в области информационной безопасности и киберзащиты, профессионалов радиоэлектронной борьбы, специалистов радиотехнической разведки.
Именно такие кадры формируют технологический потенциал армии Казахстана. Выпускники института востребованы не только в Вооружённых Силах, но и в Службе государственной охраны, Службе внешней разведки «Сырбар», Пограничной службе КНБ, подразделениях правительственной связи, Национальной гвардии и МЧС.
Не только устав, но и творчество.
Военная дисциплина — это основа, но в стенах института нашлось место и для творчества. Приятным сюрпризом для лицеистов стало музыкальное приветствие: в казарме курсанты специальности «Военное дирижирование» исполнили современные популярные композиции.
Живой звук, неформальная атмосфера и улыбки курсантов разрушили стереотип о том, что военный вуз — это только строгий устав и казарменная тишина. Здесь умеют не только управлять сложнейшей техникой, но и создавать настроение.
25 лет — 3 000 офицеров.
В этом году институт отмечает 25-летие со дня образования. За четверть века он подготовил около трёх тысяч высококвалифицированных офицеров.
Сегодня выпускники ВИИРЭиС служат по всей стране и составляют кадровый костяк системы национальной безопасности.
Для лицеистов «Арыстана» этот визит стал не просто экскурсией. Это был взгляд в будущее — в армию, где решают не только сила и выносливость, но и знания, технологии и стратегическое мышление.
И, возможно, для кого-то из них именно этот день стал отправной точкой в выборе профессии офицера.