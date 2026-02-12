Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военно-инженерный институт открыл двери для лицеистов «Арыстана»

Современная армия — это уже не только строевая подготовка и полевые учения.

Источник: DKNews.kz

Это киберпространство, радиолокация, системы ПВО и интеллектуальные технологии.

В этом убедились воспитанники специализированного лицея «Арыстан», посетившие Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи — один из ключевых военных вузов страны, передает DKNews.kz.

Симуляторы, IT-полигоны и «умные» аудитории.

Экскурсия началась с главного — учебно-материальной базы института. Лицеистам показали аудитории, оснащённые уникальными радиотехническими стендами и современными IT-полигонами.

Особый интерес вызвали тренажёрные комплексы, где в режиме реального времени моделируются боевые задачи. Это не просто теория — курсанты учатся управлять техникой, анализировать сигналы и принимать решения в условиях, максимально приближённых к реальным.

«Тренажёрный комплекс — это просто космос! Возможность обучаться на виртуальных симуляторах управления техникой даёт фору любому гражданскому вузу. Видно, что институт готовит элиту», — поделился впечатлениями лицеист Диас Елеуов.

Армия — это интеллект.

Начальник института генерал-майор Нуртас Кабаков провёл открытую встречу с гостями и без формальностей рассказал о перспективах военной службы.

По его словам, современная армия — это прежде всего интеллект и технологии. В институте готовят:

офицеров противовоздушной обороны, специалистов связи, экспертов в области информационной безопасности и киберзащиты, профессионалов радиоэлектронной борьбы, специалистов радиотехнической разведки.

Именно такие кадры формируют технологический потенциал армии Казахстана. Выпускники института востребованы не только в Вооружённых Силах, но и в Службе государственной охраны, Службе внешней разведки «Сырбар», Пограничной службе КНБ, подразделениях правительственной связи, Национальной гвардии и МЧС.

Не только устав, но и творчество.

Военная дисциплина — это основа, но в стенах института нашлось место и для творчества. Приятным сюрпризом для лицеистов стало музыкальное приветствие: в казарме курсанты специальности «Военное дирижирование» исполнили современные популярные композиции.

Живой звук, неформальная атмосфера и улыбки курсантов разрушили стереотип о том, что военный вуз — это только строгий устав и казарменная тишина. Здесь умеют не только управлять сложнейшей техникой, но и создавать настроение.

25 лет — 3 000 офицеров.

В этом году институт отмечает 25-летие со дня образования. За четверть века он подготовил около трёх тысяч высококвалифицированных офицеров.

Сегодня выпускники ВИИРЭиС служат по всей стране и составляют кадровый костяк системы национальной безопасности.

Для лицеистов «Арыстана» этот визит стал не просто экскурсией. Это был взгляд в будущее — в армию, где решают не только сила и выносливость, но и знания, технологии и стратегическое мышление.

И, возможно, для кого-то из них именно этот день стал отправной точкой в выборе профессии офицера.