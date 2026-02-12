Песков не исключил, что Трампа пригласят на празднование 81-й годовщины Победы

Напомним, День Победы в Москве в 2025 году был феноменальным. В страну приехали 29 национальных лидеров, четыре представителя высокого уровня, ветераны со всего мира, парадные расчеты 13 стран. Торжества в честь 80-летия Победы и международные встречи продлились четыре дня, с 7 по 10 мая.