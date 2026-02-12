Президент США Дональд Трамп, возможно, примет участие в мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во всяком случае, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность приглашения американского лидера в Москву. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Трампа — посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, День Победы в Москве в 2025 году был феноменальным. В страну приехали 29 национальных лидеров, четыре представителя высокого уровня, ветераны со всего мира, парадные расчеты 13 стран. Торжества в честь 80-летия Победы и международные встречи продлились четыре дня, с 7 по 10 мая.
Позже сообщалось, что свое присутствие на торжествах подтвердили, в частности, главы государств, входящих в состав СНГ, а также лидеры Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо.