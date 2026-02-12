Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков не исключил, что Трампа пригласят на празднование 81-й годовщины Победы

В Кремле допустили возможность приглашения Трампа на парад Победы в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, возможно, примет участие в мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во всяком случае, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность приглашения американского лидера в Москву. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Трампа — посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, День Победы в Москве в 2025 году был феноменальным. В страну приехали 29 национальных лидеров, четыре представителя высокого уровня, ветераны со всего мира, парадные расчеты 13 стран. Торжества в честь 80-летия Победы и международные встречи продлились четыре дня, с 7 по 10 мая.

Позже сообщалось, что свое присутствие на торжествах подтвердили, в частности, главы государств, входящих в состав СНГ, а также лидеры Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше