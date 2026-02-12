Вашингтон
В Саяно-Шушенском заповеднике прошел масштабный рейд госинспекторов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Государственные инспекторы Саяно-Шушенского заповедника провели комплексный рейд в труднодоступных районах охраняемой территории. В ходе двухнедельной командировки специалисты патрулировали южную и юго-западную части заповедника, доставили грузы на отдаленные кордоны и обустроили снегоходную дорогу.

Источник: НИА Красноярск

Особое внимание уделили кордону Чул-Аксы — самому удаленному опорному пункту заповедника. Он расположен на южном склоне Саянского хребта, на высоте около 1200 метров над уровнем моря и находится более чем в 50 километрах от ближайших населенных пунктов. Зимой добраться туда можно только на снегоходах, летом — пешком или верхом на лошадях.

За время рейда инспекторы преодолели более 600 километров по сложной горно-таежной местности. Работы проходили в условиях сильных морозов — температура воздуха опускалась до −36 градусов. Сотрудникам приходилось расчищать трассу от поваленных деревьев, устраивать временные переправы через участки с незамерзшей водой и укреплять дорогу снегом и лапником.

На кордон Чул-Аксы доставили крупную партию грузов: продукты питания, строительные материалы, горюче-смазочные средства и другие необходимые запасы для бесперебойной работы инспекторов.

В ходе патрулирования нарушений заповедного режима не выявили. При этом специалисты зафиксировали высокую активность диких животных — были обнаружены следы снежного барса, волка и копытных, рассказали в Объединенной дирекции.

