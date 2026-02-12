В Саяно-Шушенском заповеднике прошел масштабный рейд госинспекторов

Особое внимание уделили кордону Чул-Аксы — самому удаленному опорному пункту заповедника. Он расположен на южном склоне Саянского хребта, на высоте около 1200 метров над уровнем моря и находится более чем в 50 километрах от ближайших населенных пунктов. Зимой добраться туда можно только на снегоходах, летом — пешком или верхом на лошадях.