Священник Сеньчуков ответил, можно ли православным праздновать Масленицу

Россияне отпраздную Масленицу уже на следующей неделе — с 16 по 22 февраля. Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru рассказал, можно ли православным отмечать языческий праздник.
Напомним, вся следующая неделя будет масленичной. В понедельник отмечают «Встречу» — начало праздничных гуляний, во вторник — «Заигрыши», особенностью которых являются молодежные развлечения, катания с горок.
В среду — «Лакомка» — день обильного застолья, а в четверг — «Разгуляй», который традиционно связывают с массовыми катаниями, кулачными боями, штурмом снежных крепостей.
Пятница во время Масленицы знаменует «Тещины вечерки», а суббота — «Золовкины посиделки». В воскресенье отмечают «Прощеное воскресенье», в этот же день провожают Масленицу и сжигают чучело.
Иеромонах Феодорит, комментируя древнеславянский праздник, отметил, что православным праздновать его не запрещено.
«Праздновать Масленицу, конечно, можно, но именно как народную традицию», — подчеркнул Сеньчуков.
