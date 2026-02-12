Вашингтон
Священник Сеньчуков ответил, можно ли православным праздновать Масленицу

Масленица в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля. Иеромонах Феодорит рассказал, могут ли православные отмечать этот праздник.

Источник: Аргументы и факты

Россияне отпраздную Масленицу уже на следующей неделе — с 16 по 22 февраля. Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru рассказал, можно ли православным отмечать языческий праздник.

Напомним, вся следующая неделя будет масленичной. В понедельник отмечают «Встречу» — начало праздничных гуляний, во вторник — «Заигрыши», особенностью которых являются молодежные развлечения, катания с горок.

В среду — «Лакомка» — день обильного застолья, а в четверг — «Разгуляй», который традиционно связывают с массовыми катаниями, кулачными боями, штурмом снежных крепостей.

Пятница во время Масленицы знаменует «Тещины вечерки», а суббота — «Золовкины посиделки». В воскресенье отмечают «Прощеное воскресенье», в этот же день провожают Масленицу и сжигают чучело.

Иеромонах Феодорит, комментируя древнеславянский праздник, отметил, что православным праздновать его не запрещено.

«Праздновать Масленицу, конечно, можно, но именно как народную традицию», — подчеркнул Сеньчуков.

Ранее священник Сеньчуков ответил, попадают ли в рай домашние животные.