Экс-прокурор Нижегородской области Александр Федотов умер 11 февраля

Председатель Совета ветеранов прокуратуры Нижегородской области Александр Федотов Иванович умер на 74-м году жизни 11 февраля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региональной прокуратуры.
Александр Иванович Федотов родился 13 мая 1952 года в селе Холостой Майдан Вадского района Горьковской области. Долгое время работал слесарем на заводе «Электромаш» и Горьковском автомобильном заводе, два года проходил службу в ракетных войсках.
В 1973 году поступил на Горьковский факультет Всесоюзного юридического заочного института, после окончания которого был принят на службу в органы прокуратуры.
Занимал должности помощника прокурора Приокского района и следователя этой прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Горьковской области, Борского прокурора, зампрокурора области.
С 1992-го по 2001 год занимал пост прокурора Нижегородской области.
«Зарекомендовал себя авторитетным и ответственным руководителем», — отмечается в сообщении.
Редакция ИА «Время Н» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Ивановича.