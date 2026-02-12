Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-прокурор Нижегородской области Александр Федотов умер 11 февраля

Ему было 73 года.

Источник: Время

Председатель Совета ветеранов прокуратуры Нижегородской области Александр Федотов Иванович умер на 74-м году жизни 11 февраля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региональной прокуратуры.

Александр Иванович Федотов родился 13 мая 1952 года в селе Холостой Майдан Вадского района Горьковской области. Долгое время работал слесарем на заводе «Электромаш» и Горьковском автомобильном заводе, два года проходил службу в ракетных войсках.

В 1973 году поступил на Горьковский факультет Всесоюзного юридического заочного института, после окончания которого был принят на службу в органы прокуратуры.

Занимал должности помощника прокурора Приокского района и следователя этой прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Горьковской области, Борского прокурора, зампрокурора области.

С 1992-го по 2001 год занимал пост прокурора Нижегородской области.

«Зарекомендовал себя авторитетным и ответственным руководителем», — отмечается в сообщении.

Редакция ИА «Время Н» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Ивановича.