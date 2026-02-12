С 1 марта в России вступают в силу новые правила бронирования отелей

Если бронь отменяется до дня приезда, предоплата возвращается полностью. При отказе в день заезда удерживать разрешается только стоимость одних суток. Гарантированная бронь сохраняется не меньше чем на 24 часа. В договорах бронирования должны указываться площадь номера, перечень услуг с ценами и условия отмены. Это, по мнению Кривоносова, предотвратит появление «скрытых платежей» и сделает процесс более прозрачным.
По словам парламентария, правила касаются всех классифицированных объектов размещения — отелей, баз отдыха и кемпингов. Иные заведения с 1 марта перестанут отображаться на онлайн-платформах, что облегчит контроль и исключит серые схемы работы.
Тем временем, в преддверии Дня святого Валентина в Москве резко вырос спрос на тематические БДСМ-отели — в феврале интерес к таким гостиницам увеличился примерно в три раза. Пары активно резервируют номера для романтических встреч: стоимость двух часов проживания варьируется от 6 до 9 тысяч рублей. Особенно востребованы комнаты с джакузи, зеркалами и необычным интерьером. Занято около 90% подобных номеров.
