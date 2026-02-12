С 1 марта в России вступают в силу новые правила бронирования отелей

Тем временем, в преддверии Дня святого Валентина в Москве резко вырос спрос на тематические БДСМ-отели — в феврале интерес к таким гостиницам увеличился примерно в три раза. Пары активно резервируют номера для романтических встреч: стоимость двух часов проживания варьируется от 6 до 9 тысяч рублей. Особенно востребованы комнаты с джакузи, зеркалами и необычным интерьером. Занято около 90% подобных номеров.