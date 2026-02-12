Опасные бактерии нашли в свинине для детского сада в Уссурийске

Сотрудники Россельхознадзора Приморья обнаружили бактерии листерии в партии свиной лопатки, которая поступила в один из детских садов Уссурийска. Почти 38 кг замороженного полуфабриката оказались заражены возбудителем опасной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.
«Пробы свиной лопатки весом почти 38 кг были отобраны государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в одном из детских садов Уссурийска для проведения исследований в рамках государственного задания. Проведенные Приморским филиалом ФГБУ “АПК НАЦРЫБА” исследования показали наличие в мясе бактерий листерии, что не допускается», — говорится в сообщении.
Особенность этих микроорганизмов в том, что они сохраняют жизнеспособность даже при низких температурах. Продукция была заморожена, но это не помешало бактериям выжить.
По мнению специалистов, появление листерий в готовом полуфабрикате может говорить о том, что бактерии попали в продукт еще на этапе сырья, либо о грубых нарушениях на производстве. К заражению также приводят несоблюдение санитарных норм, нарушение технологии изготовления, а также неправильное хранение или транспортировка мяса.
Отмечается, что в 2026 году это первый случай выявления бактерий листерии в мясной продукции на территории Приморья.
Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили в импортной сушёной рыбе бактерии, способные вызвать ботулизм. Проба сушёного жёлтого полосатика от партии 25,2 тонны была взята на складе временного хранения во Владивостоке.