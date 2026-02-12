Определены условия капремонта омских детсадов по нацпроекту

Ранее «СуперОмск» уже сообщал, что восстановление здания по улице 1-й Затонской, где размещается детский сад № 279, обойдется примерно в 60,24 миллиона рублей. Сопоставимая сумма, порядка 60,237 миллиона рублей, согласно данным портала госзакупок, вкладывается в работы по детскому саду № 369, который располагается по адресу бульвар Архитекторов, 3к7. Они включают в себя усиление фундаментов, ремонт отмостки, устройство нового покрытия кровли, монтаж водосточных труб, устройство подвесных потолков, облицовку стен керамической плиткой и многое другое.