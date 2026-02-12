Определены условия капремонта омских детсадов по нацпроекту

По состоянию на четверг, 12 февраля 2026 года, объявлены поиски подрядчиков для проведения капитального ремонта зданий трех детских садов по нацпроекту «Молодежь и дети».
Ранее «СуперОмск» уже сообщал, что восстановление здания по улице 1-й Затонской, где размещается детский сад № 279, обойдется примерно в 60,24 миллиона рублей. Сопоставимая сумма, порядка 60,237 миллиона рублей, согласно данным портала госзакупок, вкладывается в работы по детскому саду № 369, который располагается по адресу бульвар Архитекторов, 3к7. Они включают в себя усиление фундаментов, ремонт отмостки, устройство нового покрытия кровли, монтаж водосточных труб, устройство подвесных потолков, облицовку стен керамической плиткой и многое другое.
Наконец, подрядчика принялись искать для восстановления здания детского сада № 338 на проспекте Мира, 169 В. В данном случае максимальная сумма подряда оказалась немногим меньше — около 59,96 миллиона рублей.
Таким образом, совокупный объем затрат на осуществление необходимых мероприятий по восстановлению объектов превышает 180,4 миллиона рублей.
Стоит отметить, что капремонт по дошкольным учреждениям № 338 и 279 должен завершиться к 21 августа, тогда как по третьему объекту может продлиться до 1 ноября 2026.
Напомним, по названному нацпроекту в Омске в течение 2026 года также должны отремонтировать 11 зданий 10 городских школ.