США рассматривают возможную продажу Индии новых вооружений

США и Индия приближаются к урегулированию торговых разногласий.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы Госдепа по Южной и Центральной Азии Пол Капур сообщил, что США и Индия практически урегулировали торговые разногласия. На этом фоне Вашингтон прорабатывает возможность новых поставок вооружений Нью-Дели.

«У нас на стадии подготовки также некоторые потенциальные закупки систем вооружений, которые позволят Индии укрепить оборонный потенциал и суверенитет», — сказал Капур в рамках слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

На днях Индия и США договорились расширить сотрудничество в технологической сфере. Тогда Нью-Дели заявили о намерении закупить у Вашингтона товаров на $500 млрд.

Немногим ранее американские власти приняли решение отменить пошлины в размере 25% на товары из Индии. До этого пошлины были введены из-за закупок Нью-Дели российской нефти.

