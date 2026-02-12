Специалисты жилнадзора каждый день проверяют дома в Бодайбо после аварии

Специалисты государственного жилищного и строительного надзора каждый день проверяют дома, которые пострадали после аварии на теплотрассе в Бодайбо. Сотрудники смотрят, готовы ли помещения к подаче тепла. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Приангарья, там, где оно уже подключено, дополнительно проверяют, как работают горячая и холодная вода и канализация.