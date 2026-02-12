Специалисты жилнадзора каждый день проверяют дома в Бодайбо после аварии

Специалисты государственного жилищного и строительного надзора каждый день проверяют дома, которые пострадали после аварии на теплотрассе в Бодайбо. Сотрудники смотрят, готовы ли помещения к подаче тепла. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Приангарья, там, где оно уже подключено, дополнительно проверяют, как работают горячая и холодная вода и канализация.
— К 11 февраля 2026 года завершено полное обследование всех 56 многоквартирных домов, попавших в зону чрезвычайной ситуации, — уточнил заместитель руководителя службы Вячеслав Жильцов.
В некоторых домах хотят подключить альтернативные источники отопления для скорейшего возвращения тепла. Уже сделали расчеты, оформляют документы для организации электрообогрева.
Тем временем в школе № 3 уже запитали столовую, а в коррекционной школе рабочие прокладывают новую трубу в подвале.
