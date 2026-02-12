В Омске расширяют одно из кладбищ

В Омске выделили средства на расширение Юго-Восточного кладбища. Деньги были заложены в адресно-инвестиционную программу на ближайшие три года. Документ размещен на официальном портале мэрии Омска.
Так, в 2026 году предусмотрено выделение выделят 95 миллионов рублей, в 2027 — 103 миллиона, в 2028 — 143 миллиона.
Проект расширения Юго-Восточного кладбища под Омском уже разработан. Благодаря расширению на 10 га земли власти планируют устроить 7 тыс. могил. В рамках проекта планируют также построить пост охраны, пешеходные дорожки, площадки для мусорных контейнеров и общественные туалеты.
Разговоры о том, что мест на омских кладбищах не хватает, ведутся давно. Предлагалось также провести инвентаризацию и рассмотреть вопрос двойного захоронения на местах старых могил.
Ранее проект по обустройству Западного кладбища в Кировском округе оказался готов на 70%. Объект должны были сдать в 2024 году. Новый срок — третий квартал 2026 года.
При этом строительство крематория в Омске стопорится. Ранее объект в Надеждинском сельском поселении планировали сдать в декабре 2025 года, теперь запуск перенесли на 2026 год.