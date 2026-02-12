Ростех: В зоне СВО отработали новый информационно-огневой контур ПВО

В зоне проведения спецоперации отработали новый информационно-огневой контур противовоздушной обороны, который состоит из ЗРПК «Панцирь» и системы контроля воздушного пространства (СКВП). Об этом сообщили в Ростехе.
В компании отметили, что контур из «Панцирей» и СКВП уже продемонстрировал эффективность на СВО.
«СКВП засекает всё, что летит, проводит селекцию целей и в режиме реального времени передает их координаты группе боевых машин комплекса “Панцирь”. А те, в свою очередь, сбивают всё, что летит», — отметили в Ростехе.
В компании напомнили также, что в обычных боевых условиях «Панцири» сбивают дроны, перехватывают HIMARS, уничтожают баллистические ракеты ATACMS и малозаметные крылатые Storm Shadow. А СКВП засекает сложнейшие цели — низкоскоростные на предельно малых высотах.
Ранее в Ростехе сообщили, что зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД» подтвердили заявленные характеристики во время эксплуатации в ходе специальной военной операции.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что высокомобильный зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С» эффективно справляется с борьбой против дальнобойных ракет ATACMS.