Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростех: В зоне СВО отработали новый информационно-огневой контур ПВО

В Ростехе сообщили о возможностях нового информационно-огневого контура ПВО.

Источник: Комсомольская правда

В зоне проведения спецоперации отработали новый информационно-огневой контур противовоздушной обороны, который состоит из ЗРПК «Панцирь» и системы контроля воздушного пространства (СКВП). Об этом сообщили в Ростехе.

В компании отметили, что контур из «Панцирей» и СКВП уже продемонстрировал эффективность на СВО.

«СКВП засекает всё, что летит, проводит селекцию целей и в режиме реального времени передает их координаты группе боевых машин комплекса “Панцирь”. А те, в свою очередь, сбивают всё, что летит», — отметили в Ростехе.

В компании напомнили также, что в обычных боевых условиях «Панцири» сбивают дроны, перехватывают HIMARS, уничтожают баллистические ракеты ATACMS и малозаметные крылатые Storm Shadow. А СКВП засекает сложнейшие цели — низкоскоростные на предельно малых высотах.

Ранее в Ростехе сообщили, что зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД» подтвердили заявленные характеристики во время эксплуатации в ходе специальной военной операции.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что высокомобильный зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С» эффективно справляется с борьбой против дальнобойных ракет ATACMS.