В Иркутской области пресекли махинации с льготной землей

По льготной цене незаконно передали участок в Железногорске-Илимском.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Иркутской области добилась возвращения в муниципальную собственность земельного участка, незаконно переданного администрацией Железногорска-Илимского по льготной цене без проведения торгов. Рыночная стоимость актива превышает один миллион рублей.

Как установила проверка, участок выбыл из распоряжения муниципалитета в результате мошеннических действий. Основанием для его отчуждения послужило строительство спортивной площадки, однако фактически возведение объекта так и не началось. Таким образом, законных оснований для предоставления земли юридическому лицу в собственность не имелось.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском об истребовании участка из чужого незаконного владения. Также надзорное ведомство потребовало признать отсутствующим право собственности организации на несуществующий объект недвижимости — спортивную площадку.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время решение вступило в законную силу, участок возвращен в собственность муниципального образования, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ранее в Братске директора туристической фирмы обвинили в похищении у клиентов 14 млн рублей.