В Иркутской области пресекли махинации с льготной землей

Как установила проверка, участок выбыл из распоряжения муниципалитета в результате мошеннических действий. Основанием для его отчуждения послужило строительство спортивной площадки, однако фактически возведение объекта так и не началось. Таким образом, законных оснований для предоставления земли юридическому лицу в собственность не имелось.