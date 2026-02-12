В Иркутской области пресекли махинации с льготной землей

Прокуратура Иркутской области добилась возвращения в муниципальную собственность земельного участка, незаконно переданного администрацией Железногорска-Илимского по льготной цене без проведения торгов. Рыночная стоимость актива превышает один миллион рублей.
Как установила проверка, участок выбыл из распоряжения муниципалитета в результате мошеннических действий. Основанием для его отчуждения послужило строительство спортивной площадки, однако фактически возведение объекта так и не началось. Таким образом, законных оснований для предоставления земли юридическому лицу в собственность не имелось.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском об истребовании участка из чужого незаконного владения. Также надзорное ведомство потребовало признать отсутствующим право собственности организации на несуществующий объект недвижимости — спортивную площадку.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время решение вступило в законную силу, участок возвращен в собственность муниципального образования, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
