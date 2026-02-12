Добровольская сказала, какие старинные имена для детей вошли в моду

«На имена распространяется некая мода и принадлежность к определенным социальным группам. Если мы сейчас посмотрим на имена людей, рожденных в 65−75-м годах прошлого века, мы сможем проследить некую принадлежность их родителей к социальным группам. Хотя некоторые древнерусские имена сейчас являются абсолютно проходными: Дарья, Анастасия, Варвара, Евдокия. А раньше так своих детей называли представители научной или творческой интеллигенции, особенно в Москве и Санкт-Петербурге», — пояснила специалист.