Добровольская сказала, какие старинные имена для детей вошли в моду

На имена распространяется некая мода и принадлежность к определенным социальным группам, поэтому сейчас популярны многие древнерусские имена, сообщила в беседе с aif.ru фольклорист, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.
Специалист подчеркнула, что старыми могут быть вполне привычные современному человеку имена. Например, среди популярных женских имен сейчас можно встретить Дарью, Анастасию, Варвару, Евдокию.
При этом имя Светлана, которое тоже является древним, сейчас встречается довольно редко среди новорожденных.
«На имена распространяется некая мода и принадлежность к определенным социальным группам. Если мы сейчас посмотрим на имена людей, рожденных в 65−75-м годах прошлого века, мы сможем проследить некую принадлежность их родителей к социальным группам. Хотя некоторые древнерусские имена сейчас являются абсолютно проходными: Дарья, Анастасия, Варвара, Евдокия. А раньше так своих детей называли представители научной или творческой интеллигенции, особенно в Москве и Санкт-Петербурге», — пояснила специалист.
Примечательно, что имя Евдокия изначально распространялось именно в крестьянской среде, наряду с Феклой, Агафьей, Дарьей, Матреной, Марфой. Среди мужских имен крестьянскими считались Архип, Фрол, Анисим, Егор, Савелий, Кузьма.
