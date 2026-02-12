По уши в снегу: в Омске резко повысился спрос на эвакуацию транспорта

В январе 2026 года жители Омска на 55% чаще, чем в прошлом году, искали услуги эвакуатора, готовых срочно выехать для погрузки и перевозки застрявшего в снегу транспортного средства. Одной из самых востребованных услуг оказалась перевозка грузовых авто: в январе 2026 года по области ее искали на 90% активнее по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в Омске — на 87%. Помощь эвакуаторов для перевозки автобусов и микроавтобусов требовалась жителям области на 56% чаще, омичам — на 52%. Спрос на эвакуацию мотоциклов, снегоходов и квадроциклов вырос на 45% по области и на 42% в Омске, легковых авто — на 44% по области и на 41% в областном центре.