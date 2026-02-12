Куба стала недоступной для российских туристов

По информации Росавиации, с 12 февраля отечественные авиакомпании будут летать на Кубу пустыми, с загрузкой только на обратном направлении, для вывоза российских туристов, находящихся там. «Россия» будет выполнять такие рейсы из Гаваны и Варадеро в Москву, а Nordwind — из Варадеро, Ольгина и Кайо-Коко, передает Ассоциация туроператоров России.