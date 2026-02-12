Куба стала недоступной для российских туристов

Россиянам посоветовали отказаться от путешествий на Кубу. С таким призывом выступило Минэкономразвития РФ.
«Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе. Российским гражданам рекомендуем воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки», — говорится в сообщении.
По информации Росавиации, с 12 февраля отечественные авиакомпании будут летать на Кубу пустыми, с загрузкой только на обратном направлении, для вывоза российских туристов, находящихся там. «Россия» будет выполнять такие рейсы из Гаваны и Варадеро в Москву, а Nordwind — из Варадеро, Ольгина и Кайо-Коко, передает Ассоциация туроператоров России.
Туроператоры уже приостановили продажу пакетных туров на Кубу. В частности, это сделал PEGAS Touristik, который возил туристов на Кубу на рейсах Nordwind Airlines.
В конце прошлого месяца президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Как сообщил в интервью «РИА Новости» посол России в республике Виктор Коронелли, после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.