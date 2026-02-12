Хрущевка в промзоне: где живет Долина после выселения из Хамовников

Пока Полина Лурье обживается в просторной пятикомнатной квартире в Хамовниках, певица Лариса Долина перевозит вещи в скромную двухкомнатную квартиру в Лефортово.
Соседи отмечают, что квартиру в пятиэтажке артистка купила еще 20 лет назад, а сейчас — вынужденно зарегистрировалась там после выселения.
Сколько стоит квартира Долиной в Лефортово и чем недовольны местные жители — в материале aif.ru.
Хранит вещи в «двушке».
После выселения из квартиры Лурье выяснилось, что народная артистка уже почти два десятилетия владеет скромной двухкомнатной квартирой в Лефортово, которая сейчас оценивается примерно в 20 миллионов рублей. Однако, по словам соседей, певицу здесь никто не видел, а жилье, судя по всему, используется как склад для вещей, вывезенных из проданной элитной недвижимости.
Артистка при этом живет в съемной квартире и признается, что собственное жилье в Москве пока купить не может. Где именно Долина арендует квартиру — неизвестно, информация тщательно скрывается.
А вот зарегистрирована певица в доме на Танковом проезде в Лефортово. Aif.ru выяснил, что двухкомнатная квартира Долиной находится в скромной пятиэтажке 1961 года постройки. Это панельный дом с мусоропроводом и четырьмя подъездами.
Стоимость квартир варьируется от 12 до 20 миллионов рублей в зависимости от количества комнат и этажа, причем актуальных предложений о продаже на рынке сейчас нет. А вот в аренду квартиры в этом доме сдают, месяц жизни по соседству со звездной квартирой обойдется всего в 60 тысяч рублей.
Риелторы, как и жильцы, отмечают, что дом далеко не новый, и его состояние оставляет желать лучшего. Поэтому неудивительно, что цена этой «двушки» в шесть раз ниже той суммы, за которую Долина продала свою элитную пятикомнатную квартиру в центре столицы.
Вокруг промзона и далеко до метро.
Местные жители неохотно рассказывают о жизни в доме, где прописана Долина, но несколько комментариев все же есть. Главные претензии — удаленность от метро и сомнительная экология.
«Расположение дома оставляет желать лучшего, до метро идти минут 20. Да, рядом есть парк, но в целом не самый экологичный район», — сообщил Дмитрий.
Еще один местный житель Валентин детально описал все минусы этого дома.
«До метро “Площадь Ильича” дойти можно пешком, но все же 18−20 минут — это не пять. Можно доехать на трамвае или автобусе до станции, но бывают пробки. До МКАД далековато. Есть сомнения насчет экологии. Промзона вокруг — это не очень приятно. Хоть и есть рядом парк Казачьей Славы и набережная Яузы, но до них еще дойти надо, а выхлопы и шум транспорта никуда не денутся. Экология пока оставляет желать лучшего», — отметил он.
Несмотря на то что саму Долину соседи в этих стенах не застали, вещи в квартиру активно завозят. Вероятно, сейчас артистка использует старое жилье в качестве склада для вещей, не поместившихся в съемную квартиру.
Хронология скандального судебного разбирательства.
История с утратой элитного жилья в Хамовниках началась еще летом 2024 года. Тогда Долина продала свою пятикомнатную квартиру матери-одиночке Полине Лурье, однако почти сразу заявила, что стала жертвой мошенников и не собиралась расставаться с недвижимостью.
Артистка подала иск с требованием признать сделку недействительной. Первые раунды судебных разбирательств остались за Долиной. В марте 2025 года Хамовнический суд удовлетворил ее требования, при этом вопрос денежной компенсации для покупательницы не рассматривался. Лурье в тот момент фактически осталась без жилья и без денег.
Попытки Лурье оспорить решение в Мосгорсуде и кассационной инстанции успехом не увенчались — суды вставали на сторону артистки.
После общественного резонанса и отмены ряда концертов Долиной Верховный суд РФ отменил все предыдущие решения и окончательно отказал Ларисе Долиной в удовлетворении иска, оставив квартиру за Полиной Лурье. Уже через девять дней Мосгорсуд постановил выселить певицу.
Даже после этого Долина не спешила освобождать жилье. Сначала она затягивала с вывозом вещей, позже — улетела на отдых в ОАЭ. Лишь 19 января покупательница наконец получила ключи, а артистка с кошками и багажом покинула Хамовники.
Ранее стала известна новая «схема Долиной» со съемной квартирой.