В Перми не состоится «Трезвая пробежка» 23 февраля

В этом году традиционная «Трезвая пробежка», которую обычно проводят в Перми ко Дню защитника Отечества, отменена. Об этом сообщили представители общественной организации «Трезвая Пермь» в своих социальных сетях.
Причиной отказа от проведения акции стала низкая активность горожан и небольшое число зарегистрировавшихся участников. В итоге организаторы приняли решение не проводить мероприятие.
Впервые подобная пробежка прошла в Перми 15 апреля 2012 года. С тех пор активисты устраивают такие встречи несколько раз в год — 1 января, 23 февраля, летом, 11 сентября в Международный день трезвости и 4 ноября.