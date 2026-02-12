Начальник ГАИ Башкирии сообщил, где проходят массовые рейды водителей

Как сообщил в соцсетях начальник ГАИ РБ Владимир Севастьянов, для профилактики ДТП и формирования у участников дорожного движения устойчивых навыков дисциплинированного поведения прямо сейчас сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС проводят массовые рейды на 1376 км автодороги М-5 «Урал» (Буздякский район), на 43 км автодороги «Р-240 подъезд к М-12» (Кушнаренковский район).