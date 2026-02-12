Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник ГАИ Башкирии сообщил, где проходят массовые рейды водителей

Проверки необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения.

Источник: ГАИ РБ / телеграм

Как сообщил в соцсетях начальник ГАИ РБ Владимир Севастьянов, для профилактики ДТП и формирования у участников дорожного движения устойчивых навыков дисциплинированного поведения прямо сейчас сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС проводят массовые рейды на 1376 км автодороги М-5 «Урал» (Буздякский район), на 43 км автодороги «Р-240 подъезд к М-12» (Кушнаренковский район).

Также госавтоинспекторы проводят проверки водителей на улице Заки Валиди и Сельской Богородской.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе водителей автобусов массово проверяют на нарушения ПДД.