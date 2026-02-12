На улице Урицкого в Иркутске прохожие спасли заблудившегося селезня

В Иркутске на улице Урицкого прохожие заметили необычного пешехода. По оживленной улице прогуливался селезень обыкновенного гоголя. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Охотнадзора.
— Вероятно, сбился с пути во время перелёта, а может, что-то напугало его на привычном маршруте, — прокомментировали сотрудники службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.
Городской шум представлял угрозу для птицы. К счастью, сибиряки не прошли мимо и доставили селезня специалистам ведомства. При осмотре птицы они не выявили травм, она просто была растеряна. После этого селезня передали в Сибирский зоопарк.
