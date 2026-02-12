Минцифры предупредило хабаровчан о спаме и мошенниках в мессенджере MAX

В национальном мессенджере MAX работают механизмы, помогающие снизить риски столкновения со спамом, мошенничеством и нежелательным контентом. Развитие сервиса идёт в рамках президентского национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщило министерство цифрового развития и связи Хабаровского края.
Как отметили в министерстве, на платформе функционирует Центр безопасности, который круглосуточно выявляет и блокирует опасную активность. В январе удалось предотвратить передачу более 25 тысяч вредоносных APK-файлов, заблокировать свыше 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалить более 2,2 миллиона вредоносных файлов. Если пользователь столкнулся со спамом, оскорблениями или фишингом, достаточно нажать кнопку «Пожаловаться» — обращение сразу попадёт к модераторам.
Для семей в мессенджере предусмотрен режим «Семейная защита». Он позволяет ограничить круг общения, запретить добавление в чаты незнакомцам и настроить фильтр контента.
«Режим включается в разделе “Приватность” после отправки одноразового кода близкому человеку. Благодаря ему родители могут контролировать, с кем общаются дети и какой контент они видят», — уточнили в минцифры.
Проверить свою осведомлённость о киберугрозах можно через интерактивный квиз в MAX. Он состоит из пяти коротких историй о распространённых схемах мошенников и даёт простые рекомендации, как их распознавать и не попадаться на уловки. Министерство цифрового развития и связи края рекомендует всем жителям регулярно проходить такой квиз и использовать защитные функции мессенджера, чтобы общение оставалось безопасным для всей семьи.