Минцифры предупредило хабаровчан о спаме и мошенниках в мессенджере MAX

Проверить свою осведомлённость о киберугрозах можно через интерактивный квиз в MAX. Он состоит из пяти коротких историй о распространённых схемах мошенников и даёт простые рекомендации, как их распознавать и не попадаться на уловки. Министерство цифрового развития и связи края рекомендует всем жителям регулярно проходить такой квиз и использовать защитные функции мессенджера, чтобы общение оставалось безопасным для всей семьи.