Диетолог Кованова сказала, кому вредно есть яблоки с кожурой

«Снимают кожуру те, у кого чувствительный кишечник (из-за той же клетчатки), в этом случае яблоко с кожурой лучше запечь. Потенциальный минус кожуры, как и во всех других фруктах, возможное плохое качество самого плода и метод его обработки перед употреблением», — добавила специалист.