Диетолог Кованова сказала, кому вредно есть яблоки с кожурой

Кожура яблок полезна для человека из-за большого содержания клетчатки, однако в некоторых случаях употребление неочищенного яблока может навредить здоровью, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.
«В кожуре яблок содержится большая часть клетчатки — до 50% от всего яблока, а это снижает уровень сахара в крови. Поэтому при хорошей и тщательной обработке яблоки с кожурой можно всем — и детям и взрослым», — отметила специалист.
Однако неправильная обработка фрукта, наоборот, может привести к негативным последствиям.
«Снимают кожуру те, у кого чувствительный кишечник (из-за той же клетчатки), в этом случае яблоко с кожурой лучше запечь. Потенциальный минус кожуры, как и во всех других фруктах, возможное плохое качество самого плода и метод его обработки перед употреблением», — добавила специалист.
Специалисты, однако, называют важный момент при выявлении полезной кожуры яблока. Если она тонкая — снимать не стоит, но если толстая и блестящая — есть вероятность, что ее обработали воском, который не смоется после обычного ополаскивания водой.
