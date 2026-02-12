Опоздание на семь с половиной часов: челябинцы не могут улететь в Сочи

В аэропорту Челябинска 12 февраля задерживаются два вылета.
Рейс в Сочи перенесен с 6:10 на 13:40, а рейс в Сургут отложили с 13:40 до 15:10.
В обоих случаях причиной задержки стало неприбытие самолетов.
Boeing-737 из Сочи должен был приземлиться в Челябинске в 5:20, но фактически его ждут к 12:40. Сочинский аэропорт продолжает выравнивать свое расписание после длительных ограничений, которые накануне вводила Росавиация для обеспечения безопасности.
Самолет из Сургута по расписанию должен прибыть в 12:40, но посадку заранее перенесли на 14:20.