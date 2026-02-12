Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опоздание на семь с половиной часов: челябинцы не могут улететь в Сочи

В челябинском аэропорту задерживаются рейсы в Сочи и Сургут.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Челябинска 12 февраля задерживаются два вылета.

Рейс в Сочи перенесен с 6:10 на 13:40, а рейс в Сургут отложили с 13:40 до 15:10.

В обоих случаях причиной задержки стало неприбытие самолетов.

Boeing-737 из Сочи должен был приземлиться в Челябинске в 5:20, но фактически его ждут к 12:40. Сочинский аэропорт продолжает выравнивать свое расписание после длительных ограничений, которые накануне вводила Росавиация для обеспечения безопасности.

Самолет из Сургута по расписанию должен прибыть в 12:40, но посадку заранее перенесли на 14:20.