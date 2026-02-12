Опоздание на семь с половиной часов: челябинцы не могут улететь в Сочи

Boeing-737 из Сочи должен был приземлиться в Челябинске в 5:20, но фактически его ждут к 12:40. Сочинский аэропорт продолжает выравнивать свое расписание после длительных ограничений, которые накануне вводила Росавиация для обеспечения безопасности.