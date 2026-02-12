Российские военные продолжают выдавливать противника с позиций в районе Доброполья.
Киевскому режиму приходится вскрывать «закрома», чтобы сдержать натиск 150-й мотострелковой дивизии. Как рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, ВСУ начали массово перебрасывать на это направление технику НАТО, которую раньше прятали в резерве.
Речь идет не только о бронетехнике. Помимо танков «Абрамс» (США) и «Леопард» (ФРГ), под Добропольем замечены новые установки «Хаймерс». По словам эксперта, одна техника уничтожается нашей артиллерией и дронами, но противник подтягивает следующую партию.
«Видно, что был определенный резерв. Сейчас ситуация на Доброполье для них является большой угрозой, им грозит окружение. Поэтому бои идут и будут продолжаться», — подчеркивает Дандыкин.
Охота на «птичек»: как 150-я дивизия ломает оборону ВСУ.
На данном этапе российские штурмовые группы сконцентрировались не только на занятии территории, но и на тотальном уничтожении операторов БПЛА противника.
Околовоенные Telegram-каналы сообщают, что наши подразделения активно выбивают пункты управления дронами, склады с боеприпасами и скопления живой силы.
Ключевая ударная сила здесь — легендарная 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия. Именно это соединение, имеющее богатую историю, сейчас продавливает оборону на Добропольском направлении.
Темп продвижения может показаться невысоким, но в условиях современной войны каждый километр дается кровью.
«Расстояния между городами на этом направлении относительно небольшие, однако в условиях боевых действий каждые 2−3 км, перешедшие под контроль российской армии, считаются успехом», — пояснил Дандыкин.
Котел затягивается: Доброполье и Константиновка под ударом.
Ситуация для киевских формирований осложняется угрозой тактического окружения. ВСУ прекрасно понимают значение Доброполья: потеря города обрушит логистику соседней Константиновки, где уже который месяц идут тяжелые позиционные бои.
Эксперт отмечает, что противник будет цепляться за эти рубежи до последнего, осознавая, что отступление приведет к обрушению всей линии обороны на данном участке. Однако ВС РФ не снижают натиск.
«Летом прошлого года мы сильно продвинулись на этом направлении. С тактической точки зрения, это важное направление. Враг это почувствовал, завязались бои. Сейчас мы тоже продолжаем постепенно продвигаться», — напомнил капитан первого ранга запаса.
Отчаяние или план: почему ВСУ достают старые запасы.
Появление «Абрамсов» и «Леопардов» именно сейчас говорит о двух вещах. С одной стороны, это показатель того, что свежую технику из-за рубежа поставляют с перебоями, и Киев вынужден «пылить» резервы.
С другой стороны, это косвенно подтверждает: у Доброполья у украинской армии нет серьезных укрепрайонов, способных сдержать российские танки без тяжелой бронетехники.
Дандыкин акцентирует: российская армия планомерно перемалывает эти ресурсы. Враг бросает в бой дорогостоящие западные образцы, но линия фронта медленно, но верно смещается в западном направлении.