Свыше 1,5 тысячи жителей Приангарья узнали о диагнозе ВИЧ в 2025 году

IrkutskMedia, 12 февраля. Сегодня отмечается Международный день сексуального и репродуктивного здоровья. Это глобальный повод задуматься об осознанном отношении к себе: о качестве жизни, о планах на семью, об уверенности в завтрашнем дне. В 2025 году в Иркутской области ВИЧ-инфекцию впервые обнаружили у 1540 человек. Из них 1095 — это люди репродуктивного возраста от 18 до 45 лет.