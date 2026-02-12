Свыше 1,5 тысячи жителей Приангарья узнали о диагнозе ВИЧ в 2025 году

IrkutskMedia, 12 февраля. Сегодня отмечается Международный день сексуального и репродуктивного здоровья. Это глобальный повод задуматься об осознанном отношении к себе: о качестве жизни, о планах на семью, об уверенности в завтрашнем дне. В 2025 году в Иркутской области ВИЧ-инфекцию впервые обнаружили у 1540 человек. Из них 1095 — это люди репродуктивного возраста от 18 до 45 лет.
Как сообщают специалисты из Иркутского областного центра СПИД, инфекция активно затрагивает все слои населения и уже не является особенностью маргиналов.
Современное лечение позволяет полноценно жить с ВИЧ: работать, строить отношения и рожать здоровых детей. Вирусная нагрузка на фоне терапии становится неопределяемой, и риск передачи половому партнеру и от матери ребенку — минимальный. Важнейшее условие для этого — ранняя диагностика, своевременное начало лечения и системное наблюдение у специалистов. Именно поэтому тестирование — это первый и самый ответственный шаг к сохранению здоровья.
Сделать тест можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. В центре СПИД или в тест-мобилях учреждения есть возможность пройти тест анонимно. Результаты предоставляются только в центре. Тест на ВИЧ может быть сделан в рамках диспансеризации. С 2026 года к обследованию возможно подключить другие вопросы репродуктивного здоровья (например, ВПЧ).
Платно и при желании анонимно тест может быть проведен в частных медицинских лабораториях. Положительный результат при сдаче исследования с паспортом, направляется в центр СПИД.
Как объясняют специалисты, экспресс-тест — это тест-полоска, определяющая антитела и антигены ВИЧ на материале крови из пальца. Данные тест системы способны выявить антиген вируса уже на 14 день в случае возможного риска заражения. Подходит для быстрой первичной проверки. Результат готов через 15 минут, озвучивается устно.
Важно: положительный результат экспресс-теста не является диагнозом. Он требует обязательного подтверждения с помощью полной диагностики.
ИФА (иммуноферментный анализ) — это основной скрининговый метод, который определяет в крови из вены антитела и антигены к ВИЧ, он может быть сделан уже через 14 дней после риска. Окончательный результат можно перепроверить через 3 месяца.
Результат — 1−3 рабочих дня.
ПЦР (полимеразная цепная реакция) — это высокотехнологичный метод, который обнаруживает генетический материал (РНК и ДНК) самого вируса в крови. Может обнаружить вирус уже через 11−14 дней после заражения. Используется для ранней диагностики, для контроля лечения (вирусная нагрузка) и диагностики ВИЧ у новорожденных. Является бесплатным только для мониторинга лечения пациентов, назначается врачом.
Результат — 3 рабочих дня.
Напомним, в Иркутской области по итогам десяти месяцев 2025 года число новых пациентов с ВИЧ-инфекцией уменьшилось на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Центра СПИД Иркутской области, уточнив, что показатель соответствует общероссийскому тренду снижения заболеваемости.