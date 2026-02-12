Ученые предупредили о грядущем «адском климате» на Земле: в чем причина

Из-за глобального потепления климат на нашей планете может необратимо измениться. Об этом со ссылкой на ученого Кристофера Вольфа сообщает Guardian.
«Это закрепит за миром новый и адский климат парниковой Земли, гораздо худший, чем повышение температуры на два-три градуса, к которому, как ожидается, приблизится мир», — говорится в материале.
Отмечается также, что повышение уже сказывается на людях и их образе жизни, а с началом парникового эффекта явления будут более разрушительными. Причем наступление этого момента трудно предсказать.
«Поэтому крайне важны меры предосторожности», — подчеркнул Кристофер Вольф.
Ранее сообщалось, что в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на планете в целом. Сайт KP.RU раскрыл мифы и правду о глобальном потеплении.
Между тем многие ученые, в том числе знаменитый ученый и бард Александр Городницкий, отметили, что человечество борется с мифами, а настоящих проблем не замечает. Проблему глобального потепления он назвал глобальным обманом.